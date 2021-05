Calciomercato Milan, Mourinho sfida i rossoneri

Calciomercato Milan, aria di ‘derby’ per Mourinho che si lancia nel testa a testa per portare un obiettivo rossonero alla Roma

Il calciomercato italiano può infiammarsi con l’arrivo di Mourinho alla Roma. Il portoghese, all’avvio del nuovo ciclo giallorosso, prepara colpi importanti con l’ausilio del ds Tiago Pinto. Strategie in via di definizione, con l’intenzione di approfittare di eventuali situazioni favorevoli. E anche quella di ‘sfidare’ i grandi club, come può avvenire con il Milan.