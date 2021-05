Andrea Belotti dopo la salvezza del Torino può finalmente pensare al futuro. Il contratto in scadenza nel 2022 difficilmente verrà prolungato. Attenzione al Milan ma anche alla Roma e alla pista inglese

Il Torino è finalmente salvo. La lunga rincorsa, verso la permanenza in Serie A, della squadra granata, guidata da Nicola, si è conclusa ieri sera: il pareggio contro la Lazio è servito a conquistare il punto utile per tenere a distanza il Benevento. Ora Andrea Belotti potrà iniziare a pensare ai prossimi Europei ma soprattutto al suo futuro. L’attaccante italiano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022: il classe 1993 si trova chiaramente di fronte ad un bivio cruciale della sua carriera. Legarsi a vita al Torino o spiccare il volo verso nuovi lidi per il salto di qualità definitivo. A 27 anni potrebbe davvero essere l’ultimo treno, soprattutto se dovesse decidere di prolungare il contratto.

Nella serata di ieri, Urbano Cairo è sembrato tutto tranne che certo di trattenere il suo capitano. La sensazione è che in estate sarà davvero addio. Non è un segreto che Belotti sia un tifoso del Milan e andrebbe di corsa in rossonero. Il nome del ‘Gallo’ è certamente sul taccuino di Maldini e Massara ma non è l’unico. In queste ore si sta facendo avanti l’idea di investire su un parametro zero per dirottare il budget su altri ruoli ma è presto per fare previsioni, anche perché tutto il Milan è concentrato sul finale di stagione, al match contro l’Atalanta.

Calciomercato, non solo Milan per Belotti: dalla Roma alla Premier

La valutazione di Belotti è sui 30 milioni di euro ma l’inserimento di qualche contropartita tecnica potrebbe aiutare ad abbassare il prezzo. Un profilo, ad esempio, come Pobega potrebbe certamente interessare al Torino. Il futuro del Gallo resta tutto da scrivere e il Milan non è l’unica idea. In Italia, ad esempio, anche la Roma si è interessata all’italiano: Edin Dzeko sembrava destinato a dire addio a fine stagione ma l’arrivo di Mourinho ha portato nuove motivazioni e stimoli. Tutto sembra essere cambiato. Belotti, poi, ha anche mercato in Inghilterra: attenzione al West Ham ma soprattutto al Tottenham, qualora dovesse davvero cedere Kane. Si è parlato tanto anche del Chelsea ma Belotti, in questo caso, non rappresenta una priorità ma alternative ai big Kane e Haaland.