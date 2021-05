Il Milan è chiamato ad acquistare un nuovo attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. L’avventura in rossonero di Mario Mandzukic è destinata a finire al termine della stagione. Torna di moda il nome di Olivier Giroud

Il problema del vice Zlatan Ibrahimovic è tornato prepotentemente di moda dopo il pareggio a reti bianche, contro il Cagliari. Il Milan, con lo 0 a 0 con i sardi rischia di compromettere l’accesso alla prossima Champions League: ora serve vincere contro l’Atalanta, senza guardare ai risultati di Napoli e Juventus.

La prossima estate, comunque sarà il piazzamento finale, si interverrà sul mercato per acquistare un nuovo attaccante. Scardinare le difese, quando gli avversari si difendono molto bassi, è risultato complicato senza Ibrahimovic. Rebic fa fatica a giocare da prima punta e l’acquisto di Mario Mandzukic è stato totalmente inutile.

Il croato lascerà a fine stagione e si cercherà un attaccante capace di garantire gol, tanti, quando Ibra non c’è. Si è parlato tanto di Dusan Vlahovic, che certamente è un profilo che piace parecchio. Servono, però, tanti soldi e senza quelli della Champions League sarebbe ancor più complicato.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Giroud

Carlo Pellegatti, noto giornalista molto vicino alle dinamiche rossonero, ha escluso l’arrivo del classe 2000 serbo della Fiorentina, aggiungendo che l’idea del Milan sarebbe quella di utilizzare il prossimo budget di mercato per altri ruoli. Il club rossonero potrebbe dunque decidere di puntare su un nuovo attaccante a parametro zero: “Da quello che ho capito Olivier Giroud potrebbe essere un acquisto plausibile e possibile per il Milan – afferma sul suo canale Youtube -, potrebbe essere il co-titolare per 2-3 anni nel Milan. Le voci dall’Inghilterra sono confermate e non c’è solo il Milan ma anche l’Inter e la Lazio”. Giroud lascerà il Chelsea il prossimo 30 giugno ma in estate sarà chiamato a difendere i colori della Nazionale francese ai prossimi Europei.