Calciomercato Juventus, offerta a Raiola per Donnarumma: 10 mln all'anno

L’arrivo di Maignan al Milan, spinge Donnarumma lontano. La Juventus è da tempo sulle sue tracce: ecco l’offerta a Raiola

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’arrivo a Milano, nella serata di ieri, di Mike Maignan, ha dato una scossa importante alla situazione che riguarda Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan è in scadenza di contratto tra poco più di un mese, le trattative per il prolungamento tra i dirigenti e il suo manager, Mino Raiola, non sono decollate e le distanze restano ampie. Nel frattempo, l’attuale portiere del Lille sta svolgendo in queste ore le visite mediche per conto della società meneghina, propedeutiche alla felice conclusione della trattativa. Adesso, per il numero uno della Nazionale italiana, si spalancano le porte dell’addio al club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Nei giorni scorsi si è parlato dell’interesse del Barcellona, nel caso in cui dovesse cedere Marc-André ter Stegen. Ma è la Juventus la società che da più tempo viene accostata al 22enne estremo difensore di Castellammare di Stabia. Gigi Buffon ha già detto addio, mentre ci sarebbe da piazzare Wojciech Szczesny per poter fare spazio a Donnarumma, anche per liberarsi di un ingaggio importante, 7 milioni di euro fino al 2024.

LEGGI ANCHE>>>Milan, addio Donnarumma: c’è Maignan | Segnali chiari e Juventus in agguato

Calciomercato Juventus, l’offerta a Raiola e Donnarumma

Per il portiere polacco c’è sempre l’ipotesi di un ritorno in Premier League, dove continua ad avere mercato. Ma, nel frattempo, secondo il ‘Corriere della Sera’, la Juventus si starebbe preparando al blitz decisivo e avrebbe già pronta la proposta da presentare a Raiola per convincerlo a sposare il progetto bianconero: 10 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Un’offerta in linea con quanto richiesto al Milan dal procuratore italo-olandese e che potrebbe far pendere la bilancia proprio verso la Juve. In ogni caso, tra oggi e domani dovrebbe svolgersi un nuovo incontro tra Raiola e la dirigenza del Milan, un colloquio decisivo anche se il futuro di Donnarumma appare ormai sempre più lontano da Milano.