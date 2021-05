Non solo Donnarumma, anche Alessio Romagnoli è destinato a lasciare il Milan. Difficile un accordo con l’agente del difensore, Mino Raiola

Ieri è stata la giornata di Mike Maignan. Il portiere francese, sbarcato a Milano nella serata di lunedì, ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. Un affare, che chiude di fatto l’avventura in rossonero di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 non sarà l’unico a lasciare il Diavolo al termine della stagione.

Calciomercato Milan, addio a Romagnoli

Oltre al fratello, Antonio, in scadenza di contratto, così come Mario Mandzukic, a dire addio al Milan dovrebbe essere anche Alessio Romagnoli. Il futuro del capitano appare segnato: il classe 1995 ha perso il posto da titolare, con Fikayo Tomori diventato la prima scelta di Stefano Pioli, al fianco di Simon Kjaer. Il contratto di Romagnoli scadrà nel 2022 e le richieste di Mino Raiola (6 milioni di euro netti a stagione) sono considerate troppo alte. La vicenda Donnarumma, chiaramente, avrà il suo peso e così, in estate, senza un accordo, ad oggi davvero complicato, sarà addio.

Il giocatore ha mercato soprattutto all’estero, con Barcellona e Atletico Madrid, che in passato hanno mostrato interesse. Romagnoli piace anche alla Juventus ma difficilmente potrà vestire il bianconero se non attraverso uno scambio. Non può essere esclusa, infine, la pista inglese. Il Milan per lasciarlo andare potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni di euro.