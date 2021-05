Il Milan ha dato la svolta definitiva alla questione portiere, con le visite mediche di Mike Maignan

Mike Maignan si prepara a diventare il nuovo portiere del Milan. Fresco campione di Francia con il Lille, ieri sera l’estremo difensore della nazionale è sbarcato a Milano e oggi ha svolto le visite mediche. Prima la consueta ‘puntata’ alla clinica La Madonnina, poi l’idoneità sportiva al Centro di Medicina Ambrosiano. Ora si attendono chiaramente firme e annunci, ma in ogni caso la questione caldissima è legata anche ovviamente al futuro di Gianluigi Donnarumma. Ovviamente l’arrivo di Maignan in città e l’accelerata decisa per il francese non può che lasciar presagire a una partenza a breve del portierone della Nazionale classe ’99.