Calciomercato Milan, Ilicic pista concreta: le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri sulla pista Ilicic: lo sloveno può lasciare l’Atalanta a fine stagione

Si allontana decisamente la rincorsa scudetto per il Milan dopo il pareggio con la Sampdoria, e anche il piazzamento Champions non è ancora blindato, anzi. La classifica si è molto accorciata e i rossoneri dovranno serrare le fila da qui al termine del campionato per condurre in porto l’obiettivo minimo, ma pensano già al futuro e agli acquisti da mettere a segno per il ritorno nell’Europa che conta e per aumentare la competitività su tutti i fronti.

Un obiettivo concreto, secondo ‘Sky Sport’, è Josip Ilicic. Il profilo dello sloveno interessa molto e si guarda a quello che sta succedendo in casa Atalanta, dove la sua permanenza è ormai in bilico. Tra il giocatore e Gasperini i rapporti si stanno raffreddando, Ilicic avrebbe preso male l’esclusione contro il Real Madrid. E lo stesso tecnico avrebbe segnalato alla società i quattro colpi da realizzare in vista del prossimo mercato, tra cui proprio un erede di alto livello dello sloveno. La pista può diventare bollente nelle prossime settimane.