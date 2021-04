Milan attivissimo sul calciomercato in vista della prossima stagione. I rossoneri avanzano per il trequartista della Serie A, mentre un giocatore della rosa di Pioli viaggia sempre più spedito verso l’addio

Nonostante le smentite arrivate da Bergamo, il Milan sembra davvero intenzionato a mettere le mani sul cartellino di Josip Ilicic. Stando alle ultime indiscrezioni, i contatti tra il club rossonero e il trequartista sloveno, reduce da una stagione a dir poco complicata, sono già stati avviati. L’Atalanta potrebbe dare il via libera all’operazione, specie se dovesse restare Gasperini. Il tecnico ha avuto più di uno ‘scontro’ con il 33enne, molto tentato ovviamente dall’avventura in una big.

Se Ilicic potrebbe approdare in rossonero, c’è chi invece come Dalot che dovrebbe dire addio alla fine di questa stagione. Il terzino è destinato a far ritorno al Manchester United, dal quale giunto l’estate scorsa con la semplice formula del prestito. Ciò è confermato anche dal forte interesse di Maldini e soci per Hysaj, che a giugno si svincolerà dal Napoli.