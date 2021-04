Il calciomercato Milan insiste per il colpo Hysaj dal Napoli; niente rinnovo per il terzino, che può arrivare a parametro zero

Come ampiamente anticipato da Calciomercato.it, Elseid Hysaj può lasciare il Napoli a fine stagione. Il terzino ha il contratto in scadenza a fine giugno e non ha trovato l’accordo per il rinnovo con gli azzurri. Tra i club maggiormente interessati al suo futuro figurano Roma e PSG, che hanno già avuto colloqui con il suo agente Mario Giuffredi. Tuttavia, come appreso da CM.IT, alcuni contatti si sono verificati anche con il Milan, che al momento non ha concretizzato il suo interesse. Aprile può rivelarsi un mese decisivo per risolvere il suo futuro.

Calciomercato Milan, occhi su Hysaj: aprile mese decisivo

I rossoneri restano quindi in corsa per il terzino in uscita dal Napoli. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, nelle sue sei stagioni sotto il Vesuvio, Hysaj ha acquisito anche l’esperienza internazionale che potrebbe servire l’anno prossimo al Milan in Champions League. Mentre sul campo Pioli continua a inseguire il sogno scudetto, Maldini e Massara sondano il mercato per costruire la squadra che verrà.