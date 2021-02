Hysaj è pronto a lasciare il Napoli a parametro zero: il suo agente, Giuffredi, è stato a colloquio anche con il Psg

Sembra quasi certo che Elseid Hysaj possa lasciare il Napoli a parametro zero: nelle scorse settimane, l’agente del terzino albanese, Mario Giuffredi, aveva più volte sottolineato questa possibilità in varie interviste. Già da diverse settimane, il laterale avrebbe potuto firmare il nuovo contratto con un club diverso da quello azzurro visto che alla scadenza del legame con il Napoli mancano 4 mesi e pochi giorni, quelli che separano dalla data 30 giugno, lo spartiacque per quasi tutti i contratti dei professionisti.

Da tempo si parla di un possibile interesse della Roma: l’interesse dei giallorossi non è mai stato archiviato, lo stesso Giuffredi, di recente, ha incontrato Tiago Pinto per parlare di ufficialmente di Jordan Veretout, altro suo assistito. Possibile che il discorso sia virato anche su Hysaj.

Hysaj-Psg, proposta dell’agente al vaglio di Pochettino Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, tra i vari club sondati da Giuffredi che possono essere alla ricerca di un esterno, c’è anche il Psg. Una chiacchierata, finora, esplorativa: sotto la Tour Eiffel hanno preso nota con una risposta che potrebbe suonare più o meno di questo tenore: “Grazie, dopo una giusta riflessione valuteremo cosa fare”.

Pochettino, il tecnico che ha sostituito Tuchel alla guida dei transalpini, sta studiando il suo gruppo ed anche le possibili alternative che possono arrivare dragando il mercato: Hysaj è una di queste. Ovviamente, al momento, giusto dire che non si può parlare di interessamento concreto, ma solo di una valutazione di profilo come ce ne sono diverse nel corso della stagione, in particolare sul mercato dei giocatori che possono arrivare a parametro zero.