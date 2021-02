Calciomercato Roma, esclusivo: incontro con agente Veretout per rinnovo

Jordan Veretout, pilastro della Roma di Fonseca, potrebbe rinnovare: nei prossimi giorni atteso un incontro Giuffredi-Tiago Pinto

Un inamovibile della Roma disegnata da Fonseca: Jordan Veretout, nonostante le sconfitte maturate contro le big del campionato, resta il punto fermo delle scelte del tecnico lusitano: un vero inamovibile, sia nell’ipotesi della mediana a 2 sia quando la Roma è scesa in campo a tre. Arrivato dalla Fiorentina nel luglio del 2019, il centrocampista francese ha avuto lunghi corteggiamenti, in particolare dal Napoli. Lusinghe alle quali la Roma ha sempre risposto in modo netto: no, grazie.

Primi approcci per il rinnovo tra la Roma e Veretout

Nei prossimi giorni, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’agente di Veretout, Mario Giuffredi, sarà a colloquio con Tiago Pinto: con il general manager giallorosso si cercherà un dialogo costruttivo, ripartendo dalla centralità del mediano transalpino nel progetto Roma.

Un incontro che potrebbe esser propedeutico a nuovi meeting per prolungare e ritoccare il contratto di Veretout: il legame con il club capitolino scade nel 2024, con il calciatore che percepisce uno stipendio di circa 3 milioni a stagione.