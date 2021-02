Intervenuto ai microfoni di CMIT TV Pino Vitale ha parlato della sfida di Coppa Italia fra Inter e Juventus: rivelazione su Hysaj

Nella consueta diretta di mercato delle 14 di Calciomercato.it, oltre a Rolando Bianchi, è intervenuto anche Pino Vitale. L’ex direttore generale dell’Empoli, tra le altre, ha parlato della semifinale di Coppa Italia che questa sera vedrà impegnate Inter e Juventus. “Né Conte né Pirlo rischiano qualcosa in caso di eliminazione. Con Pirlo credo sia stato fatto un progetto a lungo termine e credo anche che stia lavorando benissimo. Per Conte parla la Classifica, anche se è uscito dalla Champions League”. Inoltre, sulla sfida di questa sera ha aggiunto: “Il giocatore decisivo questa sera sarà Chiellini, con lui la Juve ha più forza e carattere, se manca lui l’Inter potrebbe vincere anche a Torino”. Anche per lo storico dirigente, quindi, il capitano bianconero rappresenta ancora un patrimonio importante a livello tecnico e caratteriale a disposizione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Napoli, Pino Vitale a CMIT TV: “Hysaj può andare alla Lazio o alla Fiorentina”

Oltre a parlare della stretta attualità, con il derby d’Italia di Coppa Italia che svetta sopra ogni altro tema, Pino Vitale ai microfoni di CMIT TV ha parlato anche del futuro di Elseid Hysaj. Dopo dei timidi tentativi di rinnovo da parte del Napoli, come raccontato a suo tempo da Calciomercato.it, il difensore albanese andrà in scadenza di contratto a fine stagione e sarà libero di scegliere una nuova destinazione. L’ex dirigente dell’Empoli, che lo ha avuto proprio nel club toscano, ha dichiarato: “Hysaj ormai è un giocatore affermato. Mi sembra che la proprietà non sia contenta a Napoli, più che l’allenatore. Questo perché Hysaj è bravo, a mio avviso. Non credo che avrà difficoltà a trovare una nuova squadra, perché come difensore più che come terzino di fascia è un buon giocatore”.

Riguardo alla prossima squadra del terzino del Napoli, poi, ha rivelato. “Lazio? Potrebbe andare lì perché è una squadra che gioca bene, come potrebbe andare anche alla Fiorentina. Il mercato per lui è aperto”. Insomma, il futuro di Hysaj è ancora tutto da scoprire, ma anche secondo Pino Vitale non farà fatica a trovare una nuova squadra: la sua prossima esperienza, comunque, potrebbe essere ancora in Serie A.