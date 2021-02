Atalanta-Napoli, Gattuso convoca i giovani Costanzo e Zedadka

Il Napoli di Gattuso è in emergenza in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani

Il Napoli nel tardo pomeriggio volerà per Bergamo in emergenza nel reparto difensivo. Sono assenti Manolas per una distorsione alla caviglia di secondo grado, Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid-19. L’allenatore Gennaro Gattuso pesca, così, anche tra i giovani per arricchire a livello numerico la comitiva che proverà a strappare la semifinale di Coppa Italia ai danni dell’Atalanta. Ci sono solo due centrali a disposizione, Rrahmani e Maksimovic, e Costanzo, difensore classe 2002 che può essere anche adattato nel ruolo di terzino sinistro, vivrà così l’esperienza di vivere l’atmosfera in prima squadra dopo averla sfiorata, sempre in Coppa Italia, per la gara contro l’Empoli. Vista l’assenza di Ghoulam, Gattuso convocherà anche Karim Zedadka, esterno sinistro classe 2000 che a gennaio è rientrato dal prestito alla Cavese, dove ha collezionato cinque presenze. Al Napoli finora ha trovato spazio solo in Primavera nelle ultime due stagioni, ma Ancelotti lo aggregò alla prima squadra per gli allenamenti e qualche partita.