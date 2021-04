Per il centrocampo il Milan avrebbe sondato il terreno anche per un giovane talento di proprietà dello Sheffield United: la situazione

Il Milan di Stefano Pioli torna in campo questo fine settimana dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri puntano a chiudere al meglio un campionato giocato su altissimi livelli, e che a fine stagione dovrebbe quantomeno riportare la truppa di Pioli a giocare la Champions League. A fine annata sarà quindi tempo di tirare le somme e concentrarsi nuovamente sul calciomercato, con la sessione estiva che dovrebbe ricalcare quanto visto negli ultimi mesi, con il giusto mix tra giovani prospetti e calciatori di esperienza comprovata. Nel segno della linea verde spunta un altro profilo per il centrocampo rossonero.

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un nuovo prospetto per quanto concerne la mediana. Secondo quanto sottolineato dal tabloid ‘Yorkshire Live’, lo Sheffield United avrebbe già respinto una proposta da circa 12 milioni di euro da parte del club meneghino per il giovane Ismaila Coulibaly che in questo momento sta giocando in prestito con la maglia del Beerschot in Belgio, con ottimi risultati come testimoniano anche i 5 gol in 22 presenze di campionato. Si tratta di un mediano fisico classe 2000 di ottime prospettive che lo Sheffield ha mandato a maturare all’estero, ma con la probabile retrocessione in Championship del club inglese potrebbero cambiare le carte in tavola. Coulibaly piace a diversi club europei, tra cui anche il Galatasaray, e senza una pronta risalita in Premier, pur richiamando il ragazzo dal prestito sarà complicato da trattenere in una lega minore.