Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan di Stefano Pioli, è il protagonista di molte delle recenti voci di calciomercato. Il classe 1999 infatti, assistito da Mino Raiola, è in scadenza di contratto con i rossoneri e sono molti i rumors legati all’elevato ingaggio richiesto dal suo entourage e alle offerte presentate dalla società meneghina.

In merito si è espresso anche il noto giornalista Fabio Ravezzani che ha criticato, in maniera non particolarmente velata, la situazione: “Donnarumma ieri fa una parata importante (ma prendere gol sul suo palo sarebbe stato grave) e un errore gravissimo in uscita dall’area, graziato solo dall’inconsistenza lituana. Eppure taluni lo ritengono indispensabile al Milan come il miglior Messi al Barca. 8mln, anche troppi“.