Il Milan di Stefano Pioli punta a rinforzare il proprio organico in vista della partecipazione alla prossima Champions. Nel mirino Domenico Berardi

Caccia aperta a nuovi rinforzi per il Milan che col successo sull’Atalanta dell’ultima giornata ha strappato il pass per un meritato ritorno in Champions League. Spartiacque fondamentale per le prossime mosse societarie dei rossoneri che ora puntano a puntellare l’organico di Stefano Pioli in vista del ritorno nella massima competizione europea. Per la porta è già arrivato il campione di Francia, Mike Maignan, che andrà a sostituire il partente Gigio Donnarumma. Al netto della corsa al rinnovo di Calhanoglu i rossoneri dovranno poi potenziare anche il reparto offensivo, con particolare focus sugli esterni dove Castillejo dovrebbe essere in uscita.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Milano a Torino | Via libera di Allegri

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Giroud | Altro colpo e cessione da 30 milioni!

A tal proposito il Milan avrebbe rimesso gli occhi su una vecchia conoscenza. Il giornalista Andrea Longoni a ‘Top Calcio 24’ ha infatti svelato: “Pioli ha chiesto Berardi per il ruolo di ala destra”. Sarebbe dunque l’attaccante esterno del Sassuolo e della Nazionale il grande obiettivo del tecnico rossonero per il ritorno in Champions. Berardi ha chiuso la stagione con 17 reti e 8 assist.