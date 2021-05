Calciomercato Juventus, da Milano a Torino | Via libera di Allegri

Non solo Donnarumma, Massimiliano Allegri non disdegnerrebbe l’arrivo alla Juventus di un altro calciatore del Milan

Non solo Donnarumma, anche se il Barcellona spinge, dal Milan alla Juventus a costo zero (escluse commissioni) potrebbe approdare anche Hakan Calhanoglu. Il turco è sempre in scadenza a giugno coi rossoneri e, stando a ‘La Repubblica’, Massimiliano Allegri fresco di ritorno ufficiale a Torino si è già espresso in modo favorevole all’operazione. L’arrivo di Calhanoglu alla Juve è tornato di moda dopo l’addio, anch’esso ufficiale di Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Valzer allenatori: Pirlo addio ufficiale, ecco Allegri. Juric-Torino, è UFFICIALE

Vedremo quale sarà la scelta definitiva del trequartista di Mannheim, rinnovo col Milan o trasloco altrove a parametro zero. Non solo nella Torino bianconera, visto che l’ex Bayer piace a tanti club, tra questi il qatariota Al Duhail.