Intervenuto a CMIT TV Giovanni Capuano ha fatto il punto sulla situazione dell’Inter, parlando anche di Milan e Conte

Intervenuto a CMIT TV, Giovanni Capuano si è soffermato sulla situazione in casa Inter: “Hakimi è molto vicino ad andare al Psg e ad andarci a condizioni più vicine a quelle del Psg che a quelle che potrebbero favorire l’Inter. Non c’è nessun club che partirebbe mettendo nella sua operazione di rientro di bilancio sul mercato Hakimi. Questo apre una forte discussione su quello che diventerà l’Inter nei prossimi mesi. I paletti che ha messo Zhang sono così stretti da non stare troppo a discutere sul progetto sportivo, ma solo fare cassa e vendere, è chiaro che è il mercato che sceglie chi andare a cercare e il mercato prima di prendere le pedine sacrificabili ti andrà a prendere i tuoi big”.

SOSTITUTO HAKIMI – “Florenzi non è scarso, al Psg ha giocato ad alti livelli. Può essere una buona opzione, chiaramente di ridimensionamento. E’ chiaro che se vendi quello che potrebbe essere il terzino più forte potenzialmente dei prossimi 7-8 anni, chiunque arrivi è un ridimensionamento. Se ti metti in mano al mercato, è difficile dettare delle condizioni. Oggi ho letto che il prossimo a partire sarà Lautaro Martinez e per sostituirlo c’è Raspadori. Se è questo il progetto, il Sassuolo non ti chiederà meno di quaranta milioni”.

LAUTARO MARTINEZ – “Dal momento in cui si è ufficializzato l’addio di Conte, siamo nella fase distruttiva. Poi ci sarà quella costruttiva: l’Inter oggi non sanno chi andare a comprare. Se l’ordine è vendere per arrivare a 120-130 milioni, di cui buona parte plusvalenze, prima devi aspettare che il mercato abbia fatto le sue offerte e tu abbia trovato un equilibrio soddisfacente e poi ragionerai su quello che ti serve. Se va via Lautaro, l’Inter non andrà su un profilo di prima fascia, un profilo che guadagna 6-7 milioni l’anno perché altrimenti sarebbe un controsenso. Probabilmente andrà su un profilo come Raspadori. Ma varrà per qualunque scelta.

Inter, Capuano: “Difficile affari con la Lazio”

LUIS ALBERTO – “Faccio fatica a immaginare che si possa pensare a qualsiasi trattativa con la Lazio. Marotta ha fatto l’interesse dell’Inter e con l’operazione Inzaghi ha evitato che si aggiungesse problema a problema. Inzaghi ti consente di prendere un profilo di allenatore molto interessante. Marotta ha forzato i tempi, ma ha fatto uno sgarbo a Lotito. Non credo che la Lazio perda Inzaghi solo per colpa dell’Inter ma anche perché per un anno ha avuto il retro pensiero di finire il ciclo. Questo ha fatto maturare le condizioni per Inzaghi all’Inter. Immaginare Lotito che si sieda ad un tavolo per trattenere Luis Alberto all’Inter, faccio fatica”.

MILAN – “Giroud è molto vicino. Il Milan è la fotografia positiva rispetto all’Inter. Ha una proprietà che lavora da un anno e mezzo, ha fatto i tagli e può fare mercato per crescere ma con calma. Farà un mercato senza esagerare: Giroud è un ottimo profilo, poi ci sarà qualche altra chiamata sullo spirito di quanto visto lo scorso anno. Il Milan spenderà per riscattare Tomori, riscatterà Tonali ma ragionando con Cellino e ha già preso Maignan. Ha già investito 50 milioni abbondanti in questo mercato”.

LAZIO – “Sarri o chiunque altro deve valutare se entra in una squadra che sposa le idee del suo calcio. Allegri è stato fermo due anni, è stato fuori Spalletti. Non mi sorprende che resti fuori Sarri. E’ un mercato degli allenatori in cui uno o due allenatori di prima o seconda fascia resta con il cerino in mano. E’ Sarri è quello che potrebbe restare ora con il cerino in mano”.

CONTE REAL – “Conte ha preso una discreta buonuscita ma non gli fa piacere stare fermo un anno. Per quale ragione dovrebbe dire di no al Real? Sta spingendo per andare al Real, ma non ha la certezza che sia il preferito di Florentino Perez“.