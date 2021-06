Calciomercato Inter | Post Hakimi: sfida al Manchester United!

L’Inter potrebbe presto perdere Hakimi. Per sostituire l’esterno i nerazzurri starebbero pensando anche a Celik del Lille. Il calciatore turco piace alle big del calcio inglese

Appare davvero essere Hakimi il primo a poter far le valigie, direzione Parigi. L’interesse del Psg, che avrebbe messo sul piatto un’offerta da ben 60 milioni di euro, è noto come la necessità dei nerazzurri di far cassa. Possibile che l’affare vada in porto per 70 milioni più bonus.

In questi giorni sono circolati i tanti nomi dei possibili sostituti dell’ex Borussia Dortmund: si è parlato tanto Florenzi, che farà ritorno alla Roma, dopo il prestito proprio in Francia, ma attenzione anche al ‘pupillo’ di Simone Inzaghi, Adam Marusic.

Calciomercato Inter, idea Celik per l’esterno

Dall’Inghilterra, però, giunge notizia di un altro profilo a cui l’Inter starebbe pensando in caso di addio di Hakimi: i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Zeki Celik del Lille. Il giocatore, che sarà impegnato con la maglia della Nazionale turca, ai prossimi Europei, ha una valutazione di 15 milioni di euro. Una valutazione non proprio altissima che ha attirato le attenzioni di diversi club, soprattutto di Premier League. Secondo l”Evening Standard’, oltre ai nerazzurri sul calciatore ci sarebbero anche Arsenal, Manchester United e Tottenham.