Per i votanti al sondaggio di Calciomercato.it, l’Inter puntare su Florenzi per rimpiazzare Achraf Hakimi

Sempre più vicino ad un addio all’Inter. Achraf Hakimi pare essere il principale indiziato per poter fare cassa in casa nerazzurra. L’esterno marocchino è corteggiato specialmente dal Paris Saint-Germain e il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Il club neo campione d’Italia spera di poter ricavare 80 milioni di euro dalla sua cessione così da poter riuscire a far quadrare i conti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lautaro o Lukaku via | Clamorosa mossa di Inzaghi: scelto l’erede

Intanto Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower attraverso un sondaggio Twitter chi sarebbe il rimpiazzo ideale in caso di addio dell’ex Borussia Dortmund. Alla domanda “Chi prendereste al posto di Hakimi?”, il 43,2% dei votanti ha scelto Alessandro Florenzi. Non sembra che il Psg sia intenzionato a riscattare il giocatore dalla Roma e potrebbe quindi essere lui l’uomo giusto per l’Inter. Molto più defilati Zappacosta (15,8% dei voti) e Marusic (15,3%). Il 25,7% dei votanti non acquisterebbe nessuno.