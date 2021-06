CMIT TV – Calciomercato Inter, Biasin: “Hakimi sarà il sacrificato”

Fabrizio Biasin sui movimenti in uscita dell’Inter: è Hakimi il prescelto per essere sacrificato ma serve l’offerta giusta

Fabrizio Biasin intervenuto a CMIT TV ha parlato dei movimenti in uscita dell'Inter. Il giornalista indica in Achraf Hakimi il prescelto per fare cassa, anche se la società nerazzurra non si smuove dalla sua valutazione.

Inoltre Biasin dà anche novità sul futuro di Lautaro Martinez e sulle indiscrezioni su offerte arrivate per il ‘Toro’.