Miralem Pjanic può davvero tornare in Italia: il bosniaco ha tante opzioni a disposizione, il Barcellona valuta anche il prestito

Lo scambio che ha fatto tanto discutere un anno fa tra Juventus e Barcellona tra Pjanic e Arthur, se da un lato ha sistemato i bilanci, dal lato tecnico ha parecchio deluso. Il brasiliano si è acceso a intermittenza, è stato spesso ai box e di lui si ricorda anche errori clamorosi costati cari. Il bosniaco invece è scivolato indietrissimo nelle gerarchie di Koeman, anche alle spalle del giovane Ilaix Moriba. L’entourage di Pjanic è già in contatto con il Barcellona e tutte le parti sono d’accordo sulla cessione, soprattutto se dovesse restare il tecnico olandese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Juventus, Pjanic vuole tornare ma l’Inter lo ha scelto: occhio allo scambio

A questo punto la pista più calda sembrerebbe quella di un ritorno in Serie A, in particolare alla Juventus. Come riporta ‘Sport’, infatti, i bianconeri vedrebbero con grande gradimento il suo rientro alla Continassa, ma anche l’Inter lo avrebbe già individuato come rinforzo ideale per un centrocampo che potrebbe anche incappare in alcune cessioni. Il bosniaco vuole andare via, ma comunque accetterebbe solo un club che ben si adatta alle sue caratteristiche di gioco e che punta su di lui. Pjanic ha anche molto mercato in Inghilterra dove c’è il Chelsea, ma il primo obiettivo del calciatore è quello di tornare in Italia, ormai una seconda casa per lui.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In particolare alla Juventus, dove il ritorno di Allegri ha aggiunto fascino (e non solo) alla scelta del giocatore. L’ostacolo è il prezzo, dal momento che a bilancio è stato pagato 60 milioni dal Barcellona. Che a questo punto valuterebbe anche una cessione in prestito, magari con diritto di riscatto, o l’addio in qualche scambio. In casa Juventus piace sempre Bentancur e ovviamente de Ligt, un vero e proprio sogno soffiato dai bianconeri due anni fa. Ma anche nell’Inter potrebbe esserci qualche giocatore che intriga i blaugrana.