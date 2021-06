Fabrizio Biasin – intervenuto a CMIT TV – ha parlato del calciomercato Inter: dalla possibile cessione di Vidal a quella di Hakimi, passando all’interesse per Raspadori

In casa Inter le attenzioni sono soprattutto puntare su Hakimi. L’ex esterno del Borussia Dortmund, protagonista dello Scudetto nerazzurro, continua ad essere al centro dei rumors di calciomercato, che lo vogliono al Psg. Dovrebbe così essere Hakimi il sacrificato. In merito al possibile sostituto, Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, si è così espresso: “Si è parlato tanto di Florenzi, ma io non credo sinceramente, secondo me il nome non è neanche Emerson Royal, anche perché prima di questi discorsi deve esserci la cessione di Hakimi”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Interesse per Raspadori – “L’Inter non c’è su Raspadori. Ho fatto la mia telefonata e mi hanno confermato l’apprezzamento, ma al momento non c’è stato neanche un sondaggio”

Addio Vidal – “La volontà dell’Inter è che Vidal vada via, semplicemente perché sanno di aver fatto un investimento sbagliato”.