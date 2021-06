Il Milan è alle prese con i riscatti dei vari prestiti. Tutto deciso su Fikayo Tomori, si avvicina la fumata bianca anche di Tonali. La situazione

Diogo Dalot sarà uno dei calciatori che non rimarrà al Milan. Il terzino portoghese, intervenuto in conferenza stampa, in vista del match del suo Portogallo contro la Spagna dell’amico Brahim Diaz, ha dribblato le domande sul futuro: “Sono concentrato sulla partita di domani, il futuro lo lascio per dopo”.

Il Milan non riscatterà il calciatore, che farà così ritorno al Manchester United. I Red Devils lo valutano più di 15 milioni di euro e nelle loro intenzioni c’è quello di cederlo a titolo definitivo. Il club rossonero, che punterà come titolari, lo avrebbe tenuto ben volentieri, magari ancora un anno in prestito, ma ha deciso di investire su altri calciatori.

Come vi abbiamo raccontato, iil Milan ha deciso di riscattare Fikayo Tomori. Le parti hanno trovato un accordo per un pagamento dilazionato e l’annuncio ufficiale è atteso entro la settimana.

Situazione simile per Sandro Tonali, che il Milan, nonostante le voci circolate negli ultimi giorni, ha sempre voluto tenere con se. E’ vero che il calciatore non ha entusiasmato ma Maldini non ha cambiato giudizio su di lui. Il Dt rossonero in contatto con Cellino sta lavorando per rivedere i termini dell’accordo, garantendo comunque alla Rondinelle i 15 milioni per il riscatto e gli eventuali 10 milioni di euro di bonus. Non sono da escludere nuove sinergie con il Brescia, magari con l’inserimento di giovani rossoneri, come Brescianini o Colombo.

Niente da fare, invece, per Meite, destinato a far ritorno al Torino. Tornerà a Madrid, anche Brahim Diaz ma con l’arrivo di Carlo Ancelotti il Real può finalmente programmare il proprio futuro. Si deciderà a breve dunque cosa fare con il fantasista, oggi impegnato con l’Under 21. Possibile il rinnovo del prestito, più difficile ma non impossibile l’inserimento di un diritto di riscatto.