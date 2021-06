Calciomercato Inter, futuro Lautaro | C’è l’incontro per la svolta!

In casa Inter c’è l’incontro per la svolta di calciomercato sul futuro di Lautaro Martinez

Autore di 19 gol e 11 assist nella stagione appena conclusa, Lautaro Martinez è tra i pezzi pregiati dell’Inter. Un campione apprezzato ma non imprescindibile, soprattutto in tempi di crisi economica. Questa estate potrebbe quindi rivelarsi molto calda sul fronte mercato considerando il ritardo sul rinnovo e le tante offerte provenienti dall’estero. La richiesta di Marotta si aggira sugli 80-90 milioni di euro per il suo cartellino, ma finora nessuna squadra si è avvicinata a queste cifre. Novità decisive potrebbero comunque arrivare in tempi ristretti.

A breve, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe infatti previsto un incontro con la dirigenza nerazzurra per dare un indirizzo definitivo alla situazione. La volontà dell’Inter sarebbe quella di trattenere Lautaro Martinez confermando la proposta di ingaggio da 4,5 milioni a stagione a salire. Qualora il bomber argentino decidesse di andar via, invece, dovrebbe presentare un club disposto ad assecondare le ingenti richieste milanesi. Sull’attaccante di Simone Inzaghi, tra le altre, ci sono le spagnole Real Madrid e Atletico Madrid.