Lautaro Martinez come Hakimi, ovvero potrebbe essere sacrificato per esigenze di cassa e bilancio. L’Inter chiede 80-90 milioni di euro

Real Madrid e Atletico (prima offerta respinta) su Lautaro Martinez, ma stando alle informazioni di ‘Interlive.it’ è possibile un rilancio del Barcellona per l’attaccante argentino. I blaugrana sono stati vicinissimi a lui nella primavera di un anno fa trovando anche un accordo di massima con il numero dieci nerazzurro, senza contare che come suo ‘sponsor’ c’è sempre un certo Leo Messi… Insomma potrebbero riprovarci davvero nonostante l’ingaggio di Aguero e il possibile arrivo di Depay. Lautaro Martinez, del resto, è un classe ’97 e dunque il suo acquisto sarebbe ideale pure in chiave futura.

Il Barcellona ha le casse vuote e diversi esuberi da piazzare, per questo motivo all’Inter potrebbe offrire una sorta di scambio ‘due per uno’. I calciatori blaugrana che potrebbero finire sul tavolo dei nerazzurri sono quelli di Emerson Royal, per alcune fonti il designato erede di Hakimi, di Junior Firpo, addirittura dell’ex Juventus Miralem Pjanic e di ter Stegen che Laporta è pronto a far fuori – si dice che non abbia un gran rapporto con Messi – per far spazio a Donnarumma.

Calciomercato Inter, Barcellona pazzo di Lautaro Martinez da oltre un anno: maxi plusvalenza con l’argentino

Ovviamente non sarebbero nomi a caso, ma profili che potrebbero davvero interessare alla società di viale della Liberazione, di partenza propensa a cedere Martinez solo dietro una proposta cash da 80-90 milioni di euro, una cifra che le consentirebbe di iscrivere a bilancio una maxi plusvalenza da 70-80 milioni.