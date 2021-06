Calciomercato Inter, offerta per Lautaro Martinez: la replica nerazzurra

Calciomercato Inter, arriva una prima offerta per Lautaro Martinez: ecco la reazione del club

L’Inter attende di ufficializzare il nuovo corso con Simone Inzaghi, per poi iniziare a programmare la prossima stagione. Le incognite tuttavia non mancano e almeno un big, se non più di uno, potrebbe lasciare i nerazzurri. Anche da questo passeranno le valutazioni sulla squadra da costruire per provare a confermarsi al vertice del campionato. Tra i papabili per un addio, sebbene a malincuore, c’è Lautaro Martinez, da tempo oggetto del desiderio delle big, soprattutto spagnole.

Calciomercato Inter, prima offerta dell’Atletico per Lautaro: no secco

Il duello tra Atletico Madrid e Real Madrid può entrare nel vivo per l’attaccante argentino. Il ‘Corriere dello Sport’ spiega che i ‘Colchoneros’ avrebbero formulato una prima proposta, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra irrisoria e nemmeno presa in considerazione dai nerazzurri, che vogliono ben altre cifre per lasciare andare, eventualmente, il ‘Toro’. Da lui e da Lukaku si intende ripartire per confermarsi ad altissimi livelli, ma da qui a fine mercato ancora molto potrà succedere.