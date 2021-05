Calciomercato Inter, scambio con Mourinho | Doppia ipotesi: tutti i dettagli

L’Inter punta Florenzi. Ipotesi di scambio con la Roma di Mourinho ma non solo: tutti i dettagli

In attesa dell’ufficialità di Simone Inzaghi, iniziano a circolare i primi nomi nel mirino dell’Inter in vista del calciomercato estivo. Uno di questi, già accostato negli scorsi mesi, è quello di Alessandro Florenzi. Il laterale di proprietà della Roma sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain con l’eventuale arrivo di Hakimi a Parigi, e potrebbe sostituire proprio il marocchino in nerazzurro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, scambio D’Ambrosio-Florenzi | Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, la Roma sta così provando ad intavolare uno scambio con D’Ambrosio. L’Inter ha esercitato l’opzione per il rinnovo annuale del difensore, che era in scadenza a giugno, e potrebbe così imbastire l’affare per arrivare a Florenzi. Tuttavia, D’Ambrosio avrebbe anche una contro-opzione a suo favore per rescindere l’accordo nel caso in cui dovesse ricevere un’offerta migliore. In caso di mancato accordo tra Inter e Roma sullo scambio, dunque, non è nemmeno da escludere l’ipotesi di uno scambio di maglie tra Florenzi e D’Ambrosio attraverso due operazioni separate. Staremo a vedere.