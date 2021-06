Calciomercato Milan, svolta Calhanoglu | Ripresi i contatti per il rinnovo

Dopo l’addio annunciato a Donnarumma, il Milan potrebbe aver cambiato strategia per Calhanoglu: ripresi i contatti per il rinnovo

Il grande campionato intrapreso nella stagione che si è appena conclusa permetterà al Milan di tornare in Champions League l’anno prossimo. I rossoneri torneranno a calcare i palcoscenici più importanti d’Europa ed a giocare in una competizione storicamente congeniale ai propri colori. Maldini e Massara si trovano davanti all’arduo compito di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli senza avere a disposizione grandi fondi, così dovranno fare di necessità virtù. Dopo l’addio di Donnarumma, annunciato dall’ex leggenda ed attuale dirigente del Milan, i rossoneri avrebbero deciso di svoltare a centrocampo: nuovi contatti in corso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, contatti con Calhanoglu | Nuovo tentativo per il rinnovo

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe riallaciato i rapporti con Hakan Calhanoglu: l’obiettivo di Paolo Maldini, ora, sarebbe quello di trovare un accordo per il rinnovo. Il trequartista turco, infatti, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e senza un prolungamento potrebbe diventare presto una grande occasione di mercato anche per le dirette concorrenti. La Juventus, oltre al già citato Donnarumma, potrebbe fare un tentativo anche per il numero ’10’ rossonero.

La volontà del Milan, però, questa volta potrebbe essere quella di rinnovare il contratto e continuare insieme a Calhanoglu. Destino opposto a quello del portiere classe ’99’, per il quale ci sarebbe in pole position la Juventus, come raccontato su Calciomercato.it. Stefano Pioli nel corso della stagione non ha mai nascosto la stima che nutre nei confronti del trequartista turco, sottolineando anche quanti margini di miglioramento che ha ancora da sviluppare. Per riuscire a farlo, la soluzione migliore per entrambe le parti in causa potrebbe essere la permanenza a Milano.