Calciomercato, Juventus o Atletico Madrid | Annuncio di Morata sul futuro

Annuncio di Alvaro Morata sul futuro diviso tra permanenza alla Juventus e ritorno all’Atletico Madrid

Tornato la scorsa estate in prestito oneroso alla Juventus, Alvaro Morata resterà a Torino se i bianconeri prolungheranno il prestito o lo riscatteranno dall’Atletico Madrid. Intanto, impegnato con la sua Nazionale in vista dei vicini Europei, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Juventus? E’ stato un anno complicato. Alla fine in Nazionale la stagione non conta. L’importante è che tu abbia fatto bene per l’allenatore – spiega lo spagnolo a ‘Radio Marca’ – Futuro? Non lo so. Sono qui. Juanma è quello che si occupa di tutto”.

Calciomercato Juventus, annuncio di Morata sul futuro

Morata ha proseguito la sua disamina: “Non ho notizie e domani che mi chiami e mi dica: “Qui devi giocare”. Abbiamo una casa a Madrid e lì stiamo molto bene. Degli ultimi 6-7 anni questa è l’estate in cui sono più calmo. Quando decideranno, più calmo sarò”.

Morata ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Il mio rapporto con lui è sempre stato buono. E’ vero che quando eravamo a Madrid la differenza di età si notava un po’ di più. Io ero più un bambino e in diverse cose della vita una conversazione non quadrava. Capisco che in quel momento volevo giocare con un altro compagno per pretendere il massimo. Adesso gli parlo di tutto. Di cose che non puoi nemmeno immaginare”.