Juventus in pole position per Donnarumma, come raccontato ieri dalla redazione di Calciomercato.it. I bianconeri puntano tutto sul portiere della Nazionale, che lascerà il Milan ed è alla ricerca di una squadra. Oltre alla concorrenza da battere e all’accordo da trovare con il giocatore e con Raiola, la Juve deve risolvere anche il problema Szczesny, cui andrà altrettanto trovata una destinazione. Ma dalle colonne odierne di ‘Tuttosport’ emerge quella che potrebbe essere la chiave di volta.

Calciomercato Juventus, il piano per Donnarumma: Szczesny e lo scambio con la Roma

Per il polacco sono al lavoro gli intermediari in Premier League. Ma potrebbe esserci anche l’idea di un ritorno alla Roma. Se Mourinho ha a sua volta effettuato un tentativo per Donnarumma, non valuterebbe il polacco come una opzione di ripiego, anzi. La Juventus potrebbe dunque imbastire una operazione con i giallorossi, chiedendo anche di inserire Florenzi nella trattativa. Il laterale destro torna nella Capitale dopo il mancato riscatto dal Psg, ma non resterà. In questo modo, i bianconeri si sbarazzerebbero di una concorrente per Donnarumma avendo campo libero o quasi, risolvendo l’ingombro dell’attuale portiere e mettendo a segno anche un altro ottimo affare.