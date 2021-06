Il futuro di Donnarumma tinto di bianconero: il portiere dato come nuovo giocatore della Juventus, le dichiarazioni

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è la squadra in pole per Gianluigi Donnarumma. Il portiere è nell’ultimo mese di contratto con il Milan ma non arriverà nessun rinnovo: la società ha puntato su Maignan, acquistato dal Lille ed annunciato la scorsa settimana. Resta ora da decidere il futuro dell’ormai ex 99 rossonero e c’è chi sostiene che sia tutto già deciso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A parlare è il giornalista Cristiano Ruiu intervenuto a ‘juventibus’: “Donnarumma ha già un contratto firmato, non da firmare altrimenti non avrebbe mai rotto con il Milan”. Il giornalista continua: “Non ho dubbi che andrà alla Juventus, quelle del Barcellona sono soltanto voci. Lì hanno ter Stegen come primo portiere e il secondo guadagna tanto”.

Non solo Donnarumma: “Zero possibilità che Calhanoglu resti al Milan”

Ma in casa Milan non c’è soltanto l’addio di Donnarumma. Calhanoglu si trova nella stessa situazione del portiere e anche per lui la separazione appare scontata. Proprio sul trequartista lo stesso Ruiu dice: “Non ci sono possibilità che Calhanoglu resti. Se avessero voluto accontentare le sue richieste, lo avrebbero già fatto: il Milan ha l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi e vuole un giocatore che chiede la metà del turco”. Anche per Calhanoglu c’è il concreto interesse della Juventus, attratta dalla possibilità di piazzare un doppio colpo a parametro zero.

Il Milan si prepara al mancato rinnovo del turco e tra i nomi accostati ai rossoneri per sostituirlo c’è anche quello di Rodrigo De Paul: il numero 10 dell’Udinese è un altro dei calciatori che fanno intrecciare le strade di Juventus e Milan.