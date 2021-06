Calciomercato Juventus, Ronaldo-Ancelotti | “Difficile rivederli insieme”

Le parole dello storico collaboratore di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini, sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Oggi è arrivata la conferenza stampa di Carlo Ancelotti, come nuovo allenatore del Real Madrid. Si tratta di un ritorno, dopo la Decima vinta qualche anno fa. Una Champions arrivata anche e soprattutto grazie all’apporto di Cristiano Ronaldo. A tal proposito, l’allenatore dei Blancos ha parlato proprio del ritorno di CR7 a Madrid.

Juventus, Ciaschini parla del futuro di Ronaldo

Del rapporto tra Ancelotti e Ronaldo, ha parlato proprio l’allenatore: “Ho molto affetto per lui, ma non mi piace parlare di giocatori che hanno un contratto con un altro club. Posso parlare dell’affetto che ho per lui”. E’ anche intervenuto lo storico collaboratore Giorgio Ciaschini a ‘Il Messaggero‘: “Hanno sempre avuto un rapporto, ma non so se sarà possibile rivederli insieme“. Insomma, rivederli insieme non sembra per niente semplice secondo Ciaschini.