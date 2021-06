Carlo Ancelotti – intervenuto in conferenza stampa – ha parlato di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese continua ad essere accostato ai blancos. Ecco le dichiarazioni del tecnico italiano

Giornata di presentazione per Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il tecnico italiano, un po’ a sorpresa, tornerà a sedere sulla panchina dei Blancos. Nel corso della lunga conferenza stampa, di presentazione, l’ex Everton ha parlato anche di Zinedine Zidane ma soprattutto di Cristiano Ronaldo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’attaccante portoghese, come raccontato, farebbe carte false per far ritorno al Real ma Florentino Perez, al momento, appare intenzionato a puntare su altro: “Zidane? Non voglio rispondere perché non conosco il rapporto personale di Zizou con il presidente. Certo, quando il Real mi ha chiamato, io non ho avuto dubbi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione accettata: possibile approdo a Torino

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: accordo con Donnarumma e cessione immediata!

Parole di stima per Cristiano Ronaldo – “Ho molto affetto per lui – prosegue Ancelotti – ma non mi piace parlare di giocatori che hanno un contratto con un altro club. Posso parlare dell’affetto che ho per lui, della felicità che ho perché sta ancora facendo molto bene alla Juve. Un giornalista mi ha chiesto se Cristiano fosse a fine carriera e io ho detto di sì, perché fa solo 35 gol e sta rallentando, rispetto ai 50 di prima”.