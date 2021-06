Dalla Spagna: ha chiesto e ottenuto la cessione nel prossimo calciomercato estivo. La Juventus sfida il Manchester United

Un nome che sarà protagonista del prossimo calciomercato? Joao Felix. Stando a Eduardo Inda di ‘Ok Diario’, intervenuto a ‘El Chiringuito Tv’, il fantasista portoghese ha infatti chiesto all’Atletico Madrid di essere ceduto. Gli spagnoli, freschi vincitori della Liga, hanno acconsentito alla sua richiesta, quindi l’ex Benfica è ufficialmente in vendita. Mai riuscito a entrare nelle ‘grazie’ di Simeone e dei tifosi ‘Colchoneros’, Joao Felix non sarà semplice da piazzare visto che solo due anni fa è costato la bellezza di 120 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ Joao Felix: sfida al Manchester United

Dalla parte del talento di Viseu c’è però Jorge Mendes, suo agente (oltre che di Cristiano Ronaldo) che come noto ha una certa influenza su tutto il mercato internazionale. Non da meno in casa Manchester United e Juventus, che stando a ‘Tribalfootball.com’ sono i club interessati a Joao Felix e quindi quelli che potrebbero provare a prenderlo. I bianconeri, come dimostra l’affare Morata, vantano un eccellente rapporto con l’Atletico, per cui l’operazione sarebbe tutt’altro che impossibile.