Sempre più in bilico il futuro di Gigio Donnarumma. L'unica certezza legata al portiere è che non rinnoverà il proprio contratto con il Milan, ma per il resto tanti sono i dubbi e poche le certezze. Calciomercato.it ha sottolineato come la Juventus sia in pole nella corsa all'estremo difensore della nazionale azzurra, ma restano in corsa anche Barcellona e Paris Saint-Germain. Proprio recentemente è spuntato un indizio social con il gradimento dello stesso giocatore ad un eventuale trasferimento a Barcellona. Ecco però spuntare dall'Inghilterra una clamorosa novità.

Calciomercato Juventus, accordo Psg-Donnarumma

Stando infatti a quanto riferito dal giornalista del ‘Times’ Duncan Castles, il Psg avrebbe trovato un accordo per il trasferimento di Donnarumma. Il club transalpino sarebbe dunque la prossima squadra del portiere italiano, che potrebbe quindi approdare a Parigi. Ma solo temporaneamente. Perché lo stesso giornalista sottolinea come, una volta firmato il proprio contratto con i parigini, Donnarumma potrebbe essere girato in prestito per una stagione.

Il Psg vorrebbe dunque proseguire con Navas in porta nella prossima stagione, ma nel frattempo assicurarsi l’estremo difensore italiano. Che a questo punto potrebbe giocare in prestito altrove per una stagione. E in questo senso non andrebbero escluse alcune ipotesi come quella della Roma. Anche i giallorossi sono stati accostati al giocatore e sono alla ricerca di un nuovo portiere visto che Pau Lopez non ha mostrato le adeguate garanzie.