Calciomercato Juventus, poker di nomi per l’attacco

Calciomercato Juventus, i bianconeri sfogliano la rosa per l’attacco: almeno un rinforzo arriverà, quattro sul taccuino

Domani, importante summit tra la dirigenza della Juventus e il neo allenatore Allegri, con cui si inizierà a programmare la prossima stagione. Situazione fluida sul mercato, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Al netto del futuro di Cristiano Ronaldo da definire, con Dybala che va verso il rinnovo e Morata verso la conferma, l’intenzione del club bianconero sembra quella di procedere almeno a un rinforzo nel reparto avanzato.

‘Tuttosport’ oggi in edicola fa il punto della situazione. Quattro le piste principalmente battute in questo momento. L’opzione maggiormente low cost sarebbe rappresentata da Milik, nome tornato di attualità negli ultimi giorni. Si continuano a seguire anche Kean (ma il Psg vuole acquistarlo definitivamente dall’Everton) e Malen, che è uno dei diversi nomi sui quali si sta dialogando con Raiola. Complicato, per una questione di prezzo, arrivare a Vlahovic, ma il profilo dell’attaccante della Fiorentina (21 anni) stuzzica non poco.