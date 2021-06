Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Allegri cambia tutto: c'è l'offerta

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe subire una grande svolta nei prossimi giorni. L’argentino resta al bivio per il rinnovo di contratto: con Allegri cambia tutto

La Juventus si muove intensamente sul calciomercato, a caccia delle pedine giuste per rinforzare la rosa. Un calciomercato che si preannuncia, dunque, scoppiettante per la Vecchia Signora, a caccia dei colpi giusti per ristrutturare la rosa con nomi di primo livello. E soprattutto funzionali al progetto di Massimiliano Allegri, lui che avrà grande voce in capitolo anche sul calciomercato dopo il ritorno alla Juventus.

E proprio il ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera potrebbe rappresentare una chiave di volta importante per il futuro di Paulo Dybala. Da mesi, le trattative per il rinnovo dell’attaccante argentino erano ferme: la Joya, complice anche una stagione con pochi spunti veramente importanti, sembrava al passo d’addio, anche a zero nel 2022. Il nuovo corso bianconero, però, potrebbe ripartire anche da lui.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: svolta con Allegri e cifre

La Juventus ha deciso, infatti, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, di intraprendere nuovamente i dialoghi per rinnovare il contratto di Dybala. Andrea Agnelli, in attesa del vertice che dovrà definire il mercato bianconero, ha dato mandato a Cherubini di rilanciare i contatti con Jorge Antun, il procuratore dell’argentino. La cifra proposta al calciatore sarà sui 10 milioni più bonus. Un corposo aumento rispetto ai 7,3 attuali, per convincerlo a restare e renderlo uno dei perni del nuovo corso bianconero, anche per la possibile cessione di Cristiano Ronaldo.

Ricordiamo che lui era entrato nell’ordine di idee negli scorsi mesi di lasciare la Juventus a zero, con un contratto in scadenza nel 2022 e la prospettiva di essere infilato in qualche scambio. Ora la svolta, con lui che ha sempre professato di voler restare alla Juventus: è pronto a spedire Antun in Italia e vuole valutare soprattutto il progetto bianconero. Un progetto che, con Massimiliano Allegri in panchina, potrebbe vederlo nuovamente al centro.