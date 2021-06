Affari in vista in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Inter. Aperto un dialogo tra i due club: i nomi in ballo

Sono passati 17 anni dall’ultima volta. Era l’estate del 2004 quando Inter e Juventus diedero vita all’ultimo scambio di calciomercato. I bianconeri presero Fabio Cannavaro, mentre ai nerazzurri andò il portiere uruguaiano Fabian Carini. Da allora si sono registrati soltanto altri tre affari tra i due club più vincenti d’Italia: dopo Calciopoli e la retrocessione in Serie B, Vieira e Ibrahimovic lasciarono Torino per accasarsi a Milano. Nel 2015, invece, Hernanes fece il percorso inverso. I buoni rapporti tra i presidenti Agnelli e Zhang, oltre all’addio di Paratici – ‘nemico’ dell’ex mentore Marotta – potrebbe cambiare le carte in tavola. “E’ stato aperto un canale tra Inter e Juve per uno scambio” ha detto il giornalista sportivo Luca Momblano. I nomi in ballo sono diversi.

Calciomercato Inter e Juventus, da Eriksen a Frabotta: scambio in vista

A ‘Top Calcio 24’ sono state avanzate in particolare due candidature. Da un lato c’è Christian Eriksen, fantasista danese molto stimato da Allegri, che ha già dichiarato di voler giocare in una posizione più avanzata il prossimo anno. Difficile che possa farlo nel 3-5-2 di Inzaghi, tanto simile a quello di Conte. Dall’altro c’è Paulo Dybala, vecchio pallino di Marotta, al suo ultimo anno di contratto con la Juve. In caso di cessione di Lautaro Martinez, la ‘Joya’ potrebbe essere il sostituto ideale, sebbene resti lo scoglio dell’ingaggio. “Ma non escludo che il dialogo con l’Inter possa riguardare giocatori di seconda fascia come possono essere Frabotta o Dimarco” conclude Momblano.