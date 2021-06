Calciomercato Juventus, la richiesta di Allegri | Barzagli a un passo

La Juventus potrebbe riaccogliere Andrea Barzagli nello staff tecnico, come richiesto da Massimiliano Allegri

La stagione della Juventus è stata al di sotto delle aspettative, con Paratici e Pirlo che hanno salutato dopo il quarto posto e l’uscita agli ottavi in Champions League. Poco importa se sono arrivati due titoli. Il club bianconero vuole tornare a essere la miglior squadra d’Italia e una delle migliori in Europa. Ecco perché è tornato Massimiliano Allegri, che si appresta ad affrontare il suo secondo ciclo in bianconero e lo potrebbe fare col ritorno di Barzagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, telefonata a Bonucci | Nuovo club in Serie A

Juventus, Barzagli nello staff

Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero‘, infatti, Allegri punterà su Andrea Barzagli come collaboratore tecnico. L’ex difensore tornerà nello staff della Juve, dopo i sette mesi e mezzo passati con Sarri: una richiesta proprio del nuovo tecnico bianconero. Poi una sorta di ‘distacco’ dal mondo del calcio per dedicarsi alla famiglia. Ma il ‘richiamo’ è forte e Allegri potrebbe essere aiutato da uno dei componenti della ‘BBC‘, con Chiellini che potrebbe rinnovare il contratto per l’ultima stagione.