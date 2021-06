Calciomercato Juventus, telefonata a Bonucci | Nuovo club in Serie A

Bonucci torna a far parlare di sé in ottica calciomercato Juventus. Con Allegri può partire: anche Demiral in uscita

Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe portare grosse novità in casa Juventus, anche per quanto riguarda i cosiddetti senatori. In attesa di capire se Chiellini rinnoverà il contratto in scadenza a fine mese, ci si interroga sul futuro del compagno di mille battaglie Leonardo Bonucci. A tal proposito, si registra una rivelazione clamorosa di Luca Momblano: “Ho saputo che Mourinho ha chiamato Bonucci per provare a portarlo alla Roma – ha detto il giornalista sportivo a ‘Top Calcio 24’ – In uscita nel reparto arretrato c’è anche Merih Demiral, che vorrebbe prendere una decisione dopo gli Europei, ma la Juve ha una certa fretta di chiudere… Il difensore turco piace molto in Premier League, soprattutto al Manchester City, mentre in Serie A un suo grande estimatore è Luciano Spalletti che lo vorrebbe al Napoli”.