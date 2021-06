Juventus sempre in corsa per Gigio Donnarumma, che non resterà al Milan: spunta l’indizio social che avvicina il portiere al Barcellona

Quale futuro per Gigio Donnarumma? E’ una domanda che va avanti da diversi mesi e che si fa ancor più frequente da quando il Milan ha deciso di acquistare Mike Maignan dal Lille e, di conseguenza, non rinnovare il contratto dell’estremo difensore della nazionale. E a tal proposito diversi sono i club interessati. C’è la Juventus, che come riferito da Calciomercato.it sarebbe in vantaggio nella corsa al calciatore, ma attenzione anche all’interesse di Paris Saint-Germain e Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, spunta il “mi piace” galeotto di Donnarumma

Proprio però in merito all’interesse da Barcellona spunta un indizio social. Pubblicato dalla pagina Instagram ‘fcbarcelona.indian’, il portiere ha lasciato il proprio gradimento ad un post in cui si sottolineava come i catalani fossero intenzionati ad acquistare il portiere italiano a costo zero. E lo stesso Donnarumma ha lasciato il proprio ‘mi piace’. Un indizio certamente su come la pista Barcellona possa essere certamente gradita.

Un indizio che può significare poco, ma che può comunque far capire le volontà del giocatore, che appunto non disdegnerebbe un’avventura in terra catalana. Ora però bisognerà attendere proposte al tavolo di Mino Raiola. La Juventus non molla la presa e tra le italiane ci sarebbe anche la Roma interessata all’estremo difensore. Roma che però potrebbe imbastire con i bianconeri una possibile trattativa che potrebbe portare il portiere azzurro in quel di Torino.