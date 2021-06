L’intrigo legato al futuro di Gigio Donnarumma non trova ancora la parola fine. La Juventus c’è, ma Allegri potrebbe anche propendere per la permanenza di Szczesny

La Juventus lavora alla squadra del futuro, ripartendo però da alcune certezze del recente passato. Il ritorno di Massimiliano Allegri viaggia proprio in questa direzione, con le strategie di mercato che dovrebbero portare ad una conferma di Chiellini con rinnovo da formalizzare, Morata ed anche Dybala rimarranno, mentre Bonucci ha dato piena disponibilità a restare. Un nodo ancora da sciogliere è quello legato al futuro della porta, con la Juventus in pole nella corsa all’estremo difensore della nazionale, Gigio Donnarumma, che lascerà il Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Restano in corsa anche Barcellona e PSG, ma la stessa volontà di Allegri potrebbe fare la differenza. Secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico livornese ha un ottimo rapporto anche con Szczesny, che considera un estremo difensore di livello ed affidabilità. Per questa ragione la Juventus avrebbe frenato su Donnarumma. I bianconeri, che restano sempre vigili sulla questione, potrebbero preferire spendere i soldi dell’alto ingaggio del portiere classe 1999 per provare a rinforzare altri reparti come la mediana.