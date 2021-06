Non solo la Juventus, ma anche l’Inter pensa a Miralem Pjanic per rafforzare il centrocampo. C’è l’ipotesi nerazzurra

L’arrivo di Massimiliano Allegri alla Juventus ha rimescolato le strategie di mercato dei bianconeri che presto opereranno per potenziare il centrocampo, reparto che più di tutti ha deluso nel corso di questa stagione. Da Rabiot a Ramsey passando per Arthur: poca continuità di rendimento per una mediana che ha faticato ad imporsi e che con il rientro alla base del tecnico livornese potrebbe accogliere una vecchia conoscenza. Nell’ambito dell’affare Arthur col Barcellona la Juventus aveva salutato Miralem Pjanic, che a sua volta ha forse vissuto la peggior stagione della sua carriera. Spesso ai margini delle scelte di Koeman e quasi mai performante nella mediana dei catalani, il bosniaco ora si trova di fronte a prospettive peggiori. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Juventus e Inter per Pjanic: via con Koeman

Il destino di Koeman sembrava segnato dopo un’annata complessa, ma ora l’olandese, alla luce anche delle problematiche economiche del momento, dovrebbe essere confermato e i possibili innesti di Wijnaldum e Depay vanno in questa direzione. Una scelta tecnica che come sottolineato da ‘Tuttosport’ metterebbe la parola fine all’avventura di Pjanic al Barcellona. Per questa ragione per il bosniaco si sarebbe mosso lo stesso Allegri, che potrebbe avere un peso importante nelle eventuali strategie bianconere in questo senso.

Pjanic oggi ha un valore di mercato di 42 milioni per il club catalano, cifra molto elevato considerata anche l’età del centrocampista. Si potrebbe quindi ragionare su un prestito secco, ma occhio anche alla posizione dell’Inter che osserva la situazione con l’ex romanista che intriga molto Simone Inzaghi.