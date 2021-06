Ronaldo: “Il mio gol preferito quello contro la Juventus in rovesciata”

Le parole di Cristiano Ronaldo sul suo match e il suo gol preferito: CR7 ha ricordato il gol alla Juventus in rovesciata

Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Youtube di ‘LiveScore‘. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Difficile scegliere la mia miglior partita. Sicuramente c’è quella contro la Spagna ai Mondiali di Russia 2018. Poi ricordo le finali di Champions League, come quella contro la Juventus, la mia attuale squadra, nel 2017 quando segnai una doppietta“.

Juventus, Ronaldo sul suo gol preferito

Inevitabile parlare poi dei gol segnati, che sono in totale 777, come rimarcato dallo stesso Cristiano Ronaldo: “Il mio gol più bello? In totale ho segnato 777 in carriera. Devo menzionare quello contro la mia Juve, quando giocavo nel Real Madrid. Un dispiacere dato al mio grande amico Gigi Buffon, il mio gol preferito“. Insomma, per CR7 è stata un’occasione per ricordare le sue gesta del passato, tra l’altro proprio contro il suo attuale club.