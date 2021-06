Calciomercato Juventus, addio Isco | Vuole restare con Ancelotti

Dalla Spagna rivelano come sarebbe già cambiato il destino di Isco: niente Juventus, il trequartista vorrebbe restare con Ancelotti

Real Madrid e Juventus sono unite a doppio filo: oltre al ‘patto’ tra i tre club della Superlega, entrambe le società hanno optato per un clamoroso ritorno in panchina per la prossima stagione. I bianconeri hanno richiamato Allegri, artefice di 5 scudetti consecutivi e due finali di Champions League a Torino, mentre le ‘Merengues’ hanno affidato la panchina a Carlo Ancelotti. L’uomo della ‘Decima’ torna, quindi, a Madrid per sostituire il migliore dei suoi allievi: Zinedine Zidane. Il ritorno del tecnico emiliano, poi, avrebbe già cambiato il destino di molti giocatori e potrebbe incidere anche sul mercato della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, niente Isco per Allegri | Resta con Ancelotti

La scelta di Carlo Ancelotti potrebbe cambiare le sorti del mercato bianconero. Come rivelato da ‘AS’, infatti, Isco avrebbe deciso di restare al Real Madrid anche per la prossima stagione. Il trequartista andaluso, da anni un pupillo di Massimiliano Allegri, ha vissuto annate difficili sotto la gestione Zidane, ma con il tecnico emiliano aveva un ottimo rapporto. Proprio il feeling tra i due, quindi, avrebbe già covinto Isco a dare una nuova possibilità al Real: lo spagnolo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e la prossima potrebbe essere l’ultima stagione in maglia blanca.

L’arrivo di Ancelotti, poi, potrebbe incidere anche sul futuro di altri due fuoriclasse: il tecnico emiliano in conferenza ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e Hazard. Il cinque volte Pallone d’Oro non è ancora convinto di restare a Torino anche nella prossima stagione e, a maggior ragione con Allegri, potrebbe decidere di cambiare aria in estate. Intanto, però, il sogno Isco potrebbe essere infranto per la Juventus. L’ex Malaga potrebbe essere rilanciato dalla cura Ancelotti.