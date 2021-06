Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | “Futuro deciso”

Allegri vuole Locatelli. Juventus pronta ad accontentarlo inserendo però nell’affare col Sassuolo delle contropartite tecniche

In conferenza stampa da Coverciano, a due giorni dal debutto all’Europeo, Manuel Locatelli non si è troppo sbilanciato sul proprio futuro. Come noto il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo concreto della Juventus, che però dovrà vedersela con la concorrenza di diverso grandi club stranieri. Su tutti il Paris Saint-Germain.

“Ora sono concentrato solo sull’Europeo, le voci di mercato sono normali ma non mi lascio condizionare – le parole di Locatelli, molto stimato da Allegri – L’Europeo è troppo importante per pensare ad altro, ma so che dopo dovrà prendere una decisione. Ho parlato con Carnevali – ha sottolineato in conclusione – siamo consapevoli della strada da prendere”.

Il club neroverde valuta l’ex Milan circa 40 milioni di euro, cifra che Cherubini e soci proveranno ad abbassare con delle contropartite tecniche.