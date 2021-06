Manuel Locatelli resta il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il piano del club bianconero per il gioiello del Sassuolo

Potrebbe essere Manuel Locatelli il primo rinforzo dell’Allegri 2.0 alla Juventus. Il club bianconero continua a spingere per il gioiello del Sassuolo, che rimane in cima alla lista di mercato della dirigenza della Continassa per rinforzare il pacchetto mediano della ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Locatelli a Giroud | Gli occhi della Serie A ad Euro 2020

Juventus, Rovella o Fagioli nell’affare Locatelli

Cherubini, nuovo capo dell’area tecnica, è presente a Milano nel quartier generale della Juve sul suolo meneghino e prossimamente potrebbero esserci dei contatti con il Dg del Sassuolo Carnevali per accelerare la trattativa per il centrocampista classe ’98 ex Milan. Il sodalizio neroverde non farebbe però sconti per Locatelli, valutandolo sempre intorno ai 40 milioni di euro. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus starebbe pensando di inserire nell’operazione un baby come contropartita: l’ex genoano Rovella o Fagioli, quest’ultimo già nei radar del Sassuolo per l’affare Scamacca. I bianconeri penserebbero anche ad altri giovani o a dilazionare il pagamento per cercare di strappare il via libera degli emiliani.

Massimiliano Allegri vorrebbe chiudere l’operazione Locatelli prima della fine degli Europei e avere così subito a disposizione il giocatore per il ritiro precampionato. La Juve dovrà però fare attenzione alla concorrenza dall’estero, rappresentata in particolare da Borussia Dortmund e Atletico Madrid.