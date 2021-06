Inter a caccia di un sostituto sulla destra di Hakimi. Spunta anche Odriozola, in uscita dal Real Madrid e che piace ai cugini del Milan

Hakimi resta l’indiziato principale sull’altare del bilancio e far respirare i conti dell’Inter. Ancora però non è arrivata l’offerta giusta in grado di produrre la fumata bianca per l’addio del marocchino, con Chelsea e Paris Saint-Germain che restano in forte pressing sul giocatore. Il club campione d’Italia valuta 80 milioni di euro il cartellino di Hakimi, con le corteggiatrici che non si spingerebbero otre i 65 milioni al momento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, idea a costo zero per l’attacco

Intanto la dirigenza nerazzurra, in vista di una possibile cessione dell’ex Real Madrid e Borussia Dortmund, sta sondando il mercato a caccia di un sostituto sulla corsia di destra. Giovedì c’è stato un incontro in sede con i rappresentanti di Emerson Royal, da poco tornato al Barcellona dopo la parentesi al Real Betis. Resta però complicato strappare il laterale al Barça, sia per la volontà dello stesso Emerson di restare in blaugrana che per il costo del cartellino, superiore ai 25 milioni di euro e al momento fuori portata per i nerazzurri. Così Marotta e Ausilio sondano altre piste e una di queste porterebbe ad Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Lo spagnolo dopo le due stagioni in prestito al Bayern Monaco non rientrerebbe nelle grazie di Ancelotti e sarebbe stato messo sul mercato come scrive ‘Onda Cero’.

Derby Inter-Milan per Odriozola: Ancelotti lo mette sul mercato

Odriozola, chiuso da Carvajal e Lucas Vazquez sulla corsia di destra, chiederebbe spazio e sarebbe pronto a giocarsi le proprie carte altrove. Oltre all’Inter, anche il Milan sarebbe interessato al giocatore per rinforzare il pacchetto sugli esterni a disposizione di Pioli. Il classe ’95 avrebbe una valutazione intorno ai 15 milioni di euro: possibile derby di mercato sulle sponde del Naviglio per il terzino iberico.