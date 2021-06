Il mercato dell’Inter è legato al futuro di Hakimi che potrebbe partire. Nell’eventualità di un addio c’è sempre Emerson Royal: i dettagli

L’Inter attende di capire il destino di Achraf Hakimi, che appare il candidato numero a partire tra i big, come sacrificio all’altare dei conti. Tra i papabili nomi per raccogliere la sua cessione c’è il solito Emerson Royal, tornato in auge prepotentemente negli ultimi tempi. Rientrato a Barcellona dopo la parentesi ottima col Real Betis il brasiliano potrebbe rappresentare una soluzione interessante per andare a coprire l’eventuale buco che lascerebbe il marocchino.

Calciomercato Inter, il prezzo di Emerson Royal: i dettagli

Proprio in ottica Emerson c’è stato oggi un incontro negli uffici del club nerazzurro tra la società e l’agente del ragazzo, Frederic Pena. Nel summit di cui il Barça avrebbe avuto conoscenza, si sarebbe parlato della possibilità di un trasferimento per un calciatore su cui il club catalano aveva comunque intenzione di puntare. Non è però da escludere un addio proprio per adeguare i conti del club. In questo senso il prezzo di Emerson si assesterebbe sui 25 milioni di euro per una partenza dalla società catalana.